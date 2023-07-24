США не поддержали атаки беспилотников в России

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя налет беспилотников на Москву, заявила, что США не поддерживают атаки внутри России, передает РИА Новости.

«Мы ясно давали понять, что в целом мы не поддерживаем атаки внутри России», - сказала она.

Жан-Пьер уточнила, что с точки зрения США Крым, который также подвергся бомбардировке, является украинской территорией. Кроме этого, она возложила ответственность за продолжающийся конфликт на Россию. Представитель Белого дома добавила, что Москва могла бы быстро восстановить мир, если бы отвела свои войска.

В ночь на 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударе беспилотников по двум нежилым зданиям, в результате произошедшего никто не пострадал. Его слова приводит «Москва 24».

Позже экстренные службы сообщили, что в Новой Москве упал беспилотник без взрывного устройства.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.