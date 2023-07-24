В Норвегии глава леворадикальной партии ушел с поста из-за скандала после кражи очков

Глава норвежской леворадикальной партии Rødt Бьёрнар Мокснес покинул пост после задержания за кражу очков компании Hugo Boss в бутике аэропорта Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.

Как считает NRK, то, что карьера успешного лидера Rødt закончилась в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Гардермуэн, является одним из самых абсурдных событий в норвежской политике.

Мокснес был на больничном после кражи солнцезащитных очков этим летом. За день до истечения срока отпуска по болезни он решил уйти с поста лидера партии, отмечает телеканал.

«Это было невероятно приятное путешествие в течение 11 лет, и я хочу сказать об этом больше, но сначала о главном: я взял эти солнцезащитные очки в магазине в Гардермуэн. Я совершил большую ошибку ... Мне очень жаль, и я хочу за это извиниться», — цитирует его телеканал.

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