В МИД Китая прокомментировали слова ЦРУ о восстановлении агентуры в КНР

Китай выразил озабоченность заявлениями ЦРУ о прогрессе в работе над восстановлением разведывательной сети в Китае. С таким заявлением выступила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передало РИА Новости.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения и выражаем озабоченность в связи с этим», — сказала Мао Нин.

Она обратила внимание, что США с одной стороны постоянно распространяют ложные данные о шпионских атаках со стороны Китая, а с другой — открыто заявляют о налаживании крупномасштабной разведывательной деятельности в Китае. Дипломат сочла подобные действия «очень показательными» и отметила, что китайские власти примут все необходимые меры для защиты госбезопасности.

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что его спецслужба в последние годы достаточно напряженно работала над восстановлением сети агентов в Китае и добилась успеха. Также он указал на растущее влияние Китая в мире. По его словам, КНР во главе с председателем Си Цзиньпином стал главным соперником американцев в геополитике и разведке.

Ранее в ЦРУ заявили, что Китай не определился с политикой на Тайване.