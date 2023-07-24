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Китай стал отказываться от поставок военного снаряжения ВСУ

Politico: КНР снизила импорт военных товаров на Украину, переправив поставки в Россию

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Andy Wong/AP

Китай снизил поставки военных товаров на Украину, переправив их основной объем в Россию. Об этом сообщает Politico, основываясь на информацию таможенных ведомств двух стран.

Речь идет о поставках в Россию дронов, тепловизоров, шлемов и бронекерамики.

«В этом году Россия импортировала из Китая дронов на сумму более 100 миллионов долларов — в 30 раз больше, чем Украина», — отметили аналитики издания.

Одновременно поставки в Россию керамики для бронежилетов увеличились на 69%, что составляет более $225 млн. При этом товарооборот с Украиной снизился на 61%, до $5 млн.

Авторы статьи подчеркнули, что у китайских компаний, которые выпускают оборудование двойного назначения, сейчас значительно увеличился объем заказов.

23 июля военные корабли России и КНР в ходе учений отразили атаку условного противника. Угрозу боевым кораблям с различных направлений имитировали противолодочные самолеты и истребители морской авиации Тихоокеанского флота и Народно-освободительной армии Китая.

Ранее в Госдепе США заявили, что не планируют снимать санкции с главы Минобороны Китая.

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