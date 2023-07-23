МИД РФ отреагировал на обвинения Украины в атаке на объекты ЮНЕСКО в Одессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об атаке российских сил на объекты ЮНЕСКО в Одессе, указав, что Киев не имеет права апеллировать к законности, после того, что он «сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами».

«Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности», — написала она, добавив, что повреждения Спасо-Преображенского Собора в Одессе — «на совести киевского режима и безграмотных операторов комплексов ПВО».

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар в районе Одессы. Представители местной администрации сообщили, что пострадал крупнейший в городе православный храм — Спасо-Преображенский собор. В Минобороны заявили, что целью российских ударов были объекты, где «готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров», а храм пострадал из-за «безграмотных действий» украинских операторов ПВО. Подробности – у «Газеты.Ru».

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