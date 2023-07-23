В Киеве заявили о слабости Зеленского после ударов России по Одессе

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить безопасность страны, что стало понятно после ударов возмездия от России, последовавших за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его мнению, Зеленский является «во всем некомпетентным человеком», а также «гробокопателем для Украины».

Соскин считает, что президент Украины — «отработанный материал», который не справляется с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Он утверждает, что Зеленский не может противостоять Путину из-за «отсутствия квалификации».

Экс-советник Кучмы назвал повреждения инфраструктурных объектов в Белгород-Днестровском районе Одесской области «колоссальным ударом», ведь район важен для транспортировки зерна.

До этого стало известно, что крупнейший православный храм Одессы Спасо-Преображенский кафедральный собор пострадал во время взрывов в ночь на 23 июля.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.