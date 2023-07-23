СМИ сообщили, что один из президентов США предсказал конфликт на Украине 30 лет назад

Экс-президент США Ричард Никсон предсказал конфликт на территории Украины еще 30 лет назад. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что в 1994 году политик написал соответствующее письмо действующему на тот момент главе Белого дома Биллу Клинтону. Никсон назвал обстановку на Украине «взрывоопасной», призвал усилить внимание американских дипломатов в Киеве.

«Если она выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом. Ввиду важности Украины, я незамедлительно прошу вас усилить наше дипломатическое присутствие в Киеве», — написал он.

Газета уточняет, что послание Клинтону политик отправил после возвращения из двухнедельной командировки в Россию и на Украину. Издание указывает, что на протяжении всего этого времени детали письма, содержащего семь страниц, не раскрывались.

До этого полковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новую тактику на поле боя против России, но она, по его мнению, может привести к тому, что Украина потеряет Одессу.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.