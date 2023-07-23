Стартовали переговоры Путина и Лукашенко

В Стрельне под Санкт-Петербургом стартовали переговоры с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Встреча глав государств РФ проходит в Константиновском дворце в пригороде Петербурга.
Предполагается, что Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.
Кроме того, президенты России и Белоруссии могут поднять вопросы вокруг интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
Другие подробности в связи с начавшимися переговорами лидеров России и Белоруссии не приводятся.
До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина и Соединенные Штаты не хотят переговоров с Россией. По словам пресс-секретаря президента России, представители РФ на самых разных уровнях неоднократно заявляли, что Москва никогда бы не закрыла двери перед переговорным процессом.
Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».