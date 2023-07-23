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Стартовали переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Путина и Лукашенко начались в Стрельне

В Стрельне под Санкт-Петербургом стартовали переговоры с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча глав государств РФ проходит в Константиновском дворце в пригороде Петербурга.

Предполагается, что Путин и Лукашенко обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Кроме того, президенты России и Белоруссии могут поднять вопросы вокруг интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Другие подробности в связи с начавшимися переговорами лидеров России и Белоруссии не приводятся.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина и Соединенные Штаты не хотят переговоров с Россией. По словам пресс-секретаря президента России, представители РФ на самых разных уровнях неоднократно заявляли, что Москва никогда бы не закрыла двери перед переговорным процессом.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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