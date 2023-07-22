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Зеленский заявил на форуме в США, что наступление Украины набирает обороты

FT: Зеленскому сообщили на форуме по безопасности, что Запад встревожен медленным ходом наступления

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President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности в США заявил, что контрнаступление ВСУ вот-вот «наберет обороты», однако правительства некоторых западных стран встревожены медленным ходом операции, пишет Financial Times.

По словам Зеленского, предпринятые неделю назад усилия по оттеснению российских войск начались позже, чем надеялся Киев, из-за нехватки боеприпасов и вооружений, что дало России время для установки мин и возведения оборонительных рубежей.

Украинский лидер добавил, что динамика на фронте скоро изменится, повторив свой призыв к союзникам поставить больше ракет большой дальности и современных истребителей.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в свою очередь заявил, что результаты действий Украины станут ясны только после того, как Киев полностью задействует свои силы.

Однако профессор истории Университета Вирджинии и бывший дипломат Филипп Зеликов указал на серьезные экономические последствия боевых действий и высокие затраты, которые несут США и другие союзники, помогая Украине.

Ранее Зеленский рассказал, какого оружия не хватает ВСУ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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