Зеленский заявил, что обсудил ситуацию в Черном море со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что созвонился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По его словам, стороны обсудили ситуацию с транспортировкой продовольствия в Черном море и дальнейшую интеграцию Украины в НАТО.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что в украинской армии ввели 287 стандартов НАТО, что превысило показатели даже некоторых стран-членов альянса.

По данным ведомства, 174 стандарта введены в рамках целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО) и 113 — инициативные.

По итогам прошедшего в Вильнюсе саммита страны-члены НАТО утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских Вооруженных сил со стандартами альянса, создание Совета НАТО - Украина и подтверждение права Украины на присоединение к блоку без предварительного выполнения действий по вступлению в НАТО.

Между тем на саммите не были обозначены временные рамки вступления Украины в блок, что вызвало недовольство президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.