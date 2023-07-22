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Американский разведчик предупредил о жестком ответе России НАТО на блокаду Калининграда

Экс-разведчик ВС США Риттер: НАТО ждет жесткий ответ от РФ в случае блокады Калининграда

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Shutterstock

Россия даст жесткий ответ, если страны НАТО в ответ на разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытаются заблокировать Калининградскую область, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty.

По его словам, это будет «актом войны» и Россия «на сто процентов даст военный ответ» на такой возможный шаг» стран альянса.

Такой ответ Риттер дал зрителю, который спросил эксперта о том, возможно ли окружение Калининграда в случае поражения Киева.

Ранее Риттер в в эфире YouTube-канала Gegenpol заявил, что совсем скоро НАТО будет иметь дело «с победоносной российской армией огромных размеров прямо у собственных границ» и это сильно пугает членов блока.

Как заявлял отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу, российские Вооруженные силы способны остановить контрнаступление украинской армии, они организовали мощную и масштабную оборону и замедлили продвижение Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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