Захарова заявила, что атака на журналистов в Запорожье не была случайной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака на российских журналистов в Запорожье «не была случайной». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, журналисты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ Запорожской области кассетными боеприпасами.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил, что военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданского автомобиля, следовавшего от города Васильевка в Запорожской области к населенному пункту Владимировка.

Балицкий выразил глубокие соболезнования родным Журавлева.

Кроме того, врио Запорожской области заявил, что в результате обстрела ранения разной степени тяжести получил еще один военкор агентства — Константин Михальчевский. Сейчас он находится в больнице.

Ранее ФСБ предотвратила покушение на главу медиагруппы «Царьград» предпринимателя Константина Малофеева.