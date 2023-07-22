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Посол России прокомментировал свой визит в МИД Польши

Посол Андреев сообщил, что российская сторона дала МИД Польши отпор на претензии к Москве

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РИА «Новости»

Российская сторона смогла дать в Министерстве иностранных дел Польши отпор, после того как власти республики выдвинули претензии из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории, утверждает посол РФ Сергей Андреев. Об этом сообщает ТАСС.

В субботу, 22 июля, дипломат посетил МИД Польши в Варшаве.

«Встреча прошла ожидаемо. Заместитель министра [иностранных дел Польши Павел] Яблоньский предъявил претензии польской стороны из-за того, что президент РФ сказал вчера о Польше на совещании Совета безопасности», — подчеркнул Андреев.

По его словам, польская сторона получила соответствующий отпор с выраженной позицией Москвы на историю XX века.

«Мы зафиксировали полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории». — обратил внимание российский дипломат.

21 июля президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза России заявил, что Польша получила свои западные территории после того, как их подарил стране Иосиф Сталин, а суверенитет Польши и ее земли восстановил Советский Союз. По словам российского президента, до этого Запад отдал польские территории «на съедение Германии».

До этого сенатор Ольга Ковитиди допустила, что народ Польши станет разменной монетой НАТО из-за Украины

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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