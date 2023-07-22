В Совфеде отреагировали на планы Зеленского уничтожить Крымский мост

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что у плана президента Украины Владимира Зеленского уничтожить Крымский мост нет никакого военного смысла. Его слова приводит «Лента.ру».

«Этот мост имеет чисто гражданское значение, а в период отпусков там просто люди ехали отдыхать. А он продолжает называть этот мост главной целью. Это чистая, абсолютная идея террористов», — сказал сенатор.

Депутат Государственной думы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщил, что Зеленскому стоит ожидать последствий из-за заявлений по Крымскому мосту.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет (НАК) позже назвал произошедшее террористической атакой. В НАК отметили, что в 3:05 два украинских надводных беспилотника атаковали мост. В результате нападения повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту повреждения моста по статье о террористическом акте.

Зеленский в ходе своего выступления на Аспеновском форуме по безопасности заявлял, что Крымский мост для его страны является целью, которая должна быть нейтрализована.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.