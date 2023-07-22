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Байден назвал себя искусственным интеллектом

Президент США Байден в шутку назвал себя «искусственным интеллектом»

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Sarah Silbiger/Reuters

Президент США Джо Байден в шутку назвал себя «искусственным интеллектом». Соответствующее заявление он сделал перед мероприятием на соответствующую тематику, передает пресс-служба Белого дома.

«Я — ИИ», — сказал глава государства.

Слова американского лидера вызвали смех у присутствующих журналистов.

Ранее Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО за 80 минут.

До этого журнал Newsweek опубликовал топ-8 крупнейших ляпов Байдена в 2022 году.

В ноябре 2022 года Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым возрастным хозяином Белого дома.

Ранее Байден пошутил, что ему страшно находиться в Белом доме.

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