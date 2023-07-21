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В Белом доме прокомментировали сообщения об исчезновении главы МИД Китая

Салливан признал, что в Белом доме не знают, куда пропал глава МИД КНР Цинь Ган

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Thomas Peter/Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не имеют информации о причинах исчезновения из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не знаем. Буквально так», — заявил Салливан в ответ на вопрос, что произошло с китайским министром.

Салливан отметил, что с Цинь Ганом должен был встретиться госсекретарь Энтони Блинкен на форуме АСЕАН в Индонезии, но Китай там представил другой представитель МИД Китая — Ван И.

4 июля сообщалось, что власти КНР отложили визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Пекин. Боррель должен был посетить Пекин, где у него была запланирована встреча с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, а также с другими высокопоставленными лицами. Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на посла ЕС в Китае Хорхе Толедо. Толедо отмечал, что Брюссель и дальше намерен обсуждать с Пекином вопросы стратегического характера.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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