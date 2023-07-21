Российского посла вызовут в МИД Польши из-за слов Путина о Сталине

Посла России в Польше Сергея Андреева вызовут в польский МИД из-за слов президента России Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter.

«Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», — написал он.

21 июля президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ заявил, что Польша получила свои западные территории после того, как их подарил стране Сталин, а суверенитет Польши и ее земли восстановил Советский Союз. По словам президента, до этого Запад отдал польские территории «на съедение Германии».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».