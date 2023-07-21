Россия считает порты Украины местом дислокации ВСУ и пополнения оружием

Россия воспринимает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения украинской армии западным вооружением. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Украина за год под прикрытием черноморской инициативы накопила значительные военно-промышленные, топливные мощности в портах, там же размещались существенные людские ресурсы Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, подчеркнул Полянский.

После выхода России из черноморской инициативы, по его словам, появилась возможность исправить эту ситуацию.

«Рассматриваем всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России», — сказал дипломат.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия и Турция обмениваются мнениями о том, что делать в ситуации прекращения «зерновой сделки».

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки. Президент РФ Владимир Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд. Пока Путин не планирует контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.