Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия считает порты Украины местом дислокации ВСУ и пополнения оружием

Полянский заявил, что Россия воспринимает порты Украины как место пополнения оружием ВСУ

close
100%
РИА «Новости»

Россия воспринимает портовую инфраструктуру Украины как место дислокации и пополнения украинской армии западным вооружением. Об этом заявил на заседании Совета безопасности ООН первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Украина за год под прикрытием черноморской инициативы накопила значительные военно-промышленные, топливные мощности в портах, там же размещались существенные людские ресурсы Вооруженных сил Украины и иностранных наемников, подчеркнул Полянский.

После выхода России из черноморской инициативы, по его словам, появилась возможность исправить эту ситуацию.

«Рассматриваем всю черноморскую портовую инфраструктуру Украины в качестве места дислокации и пополнения мощностей ВСУ западным вооружением, которое Киев использует против России», — сказал дипломат.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия и Турция обмениваются мнениями о том, что делать в ситуации прекращения «зерновой сделки».

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят российскую часть сделки. Президент РФ Владимир Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд. Пока Путин не планирует контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях