Во Франции обвинили Китай в военной помощи России

Главный советник президента Франции Эммануэля Макрона по внешней политике Эммануэль Бонн заявил, что Китай поставляет военную технику России, передает CNN. По информации телеканала, речь якобы идет и о технологиях двойного назначения и не летальной военной помощи.

«Есть признаки того, что они делают то, чего мы бы предпочли, чтобы они не делали <…> Это военная техника, насколько нам известно, Китай поставляет в Россию огромные военные мощности», — пояснил Бонн, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

Он добавил, что Китаю не стоит поддерживать Россию в военном и экономическом плане. Бонн подчеркнул, что конфликт на Украине имеет глобальное значение и ставит под угрозу стабильность во всем мире.

Западные СМИ не раз подозревали Китай в военной поддержке России на фоне конфликта на Украине, что планомерно опровергали как в Москве, так и в Пекине. Более того, отсутствие подобной помощи со стороны КНР признавали в США. В Госдепе даже высказывали определенную уверенность в том, что Китай не станет переходить к военной поддержке России.

Ранее сообщалось, что Китай может положить конец боевым действиям на Украине.