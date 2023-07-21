Путин рассказал о подарке Сталина Польше

Президент России Владимир Путин заявил, что Польша получила свои западные территории после того, как их подарил стране бывший глава СССР Иосиф Сталин. Об этом он сказал в ходе заседания Совбеза РФ, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Западные территории современной Польши подарены ей Сталиным. <…> Ее [Польши] суверенитет и земли восстановил Советский Союз», — заявил российский лидер.

По словам Путина, до этого Запад отдал польские территории «на съедение Германии».

Президент РФ также говорил о том, что планы по созданию воинского соединения Польши, Литвы и Украины направлены на оккупацию части украинской территории.

До этого глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявлял, что польские власти не отказывается от идеи получения контроля над западной частью Украины. Он утверждал, что власти Польши желают устроить геополитический передел на фоне проведения специальной военной операции России на Украине.

В апреле заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявлял, что конфликта на Украине могло не быть, если бы ФРГ не так долго затянула с попытками включить Украину в НАТО.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.