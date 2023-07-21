Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин проведет 21 июля оперативное совещание с Советом безопасности по видео-конференц-связи (ВКС), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он рассказал РИА Новости, что ночью Путин вернулся из Мурманска и в настоящее время работает в Кремле.

Накануне глава государства впервые с 2014 года посетил Мурманск. Там он дал старт отправке первой линии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2».

Путин также поддержал идею развития военных городков в Заполярье.

В конце июня президент посетил Дагестан. Там он провел совещание по развитию туризма и переговоры с главой региона Сергеем Меликовым, а также посетил архитектурно-археологический комплекс «Цитадель Нарын-Кала» и дербентскую Джума-мечеть, имеющие статус памятников федерального значения и объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».