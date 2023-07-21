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В Кремле рассказали о самых уважаемых людях в России

Кириенко: в РФ сегодня нет более уважаемых людей, чем участники СВО

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Максим Блинов/РИА Новости

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко выступил на первом форуме ветеранов боевых действий СВО, передает ТАСС. В ходе своей речи он рассказал об уважении к участникам специальной военной операции в российском обществе.

«Сегодня, думаю, в стране нет более уважаемых людей, чем герои, участники специальной военной операции. Вчера мы проводили на легендарном Бородинском поле современную, высокотехнологичную, обновленную «Зарницу». Я разговаривал с ребятами-участниками: для каждого из них люди, которые сегодня с оружием в руках защищают нашу страну, — настоящие герои и настоящий пример для подражания. Они смотрят на вас и хотят стать такими же», — отметил Кириенко, обращаясь к участникам форума.

Он добавил, что военные встали на защиту своей родины, против которой «объявлена настоящая война».

Россия начала специальную военную операцию на Украине в конце февраля 2022 года в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин заявил, что в зоне СВО сражаются наследники героев Великой Отечественной войны.

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