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Российский сенатор предупредил Армению о рисках при присоединения к Римскому статуту

В Совфеде призвали Армению изучить риски присоединения страны к Римскому статуту МУС

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Sergei Grits/AP

Зампред Совета Федерации, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Юрий Воробьев призвал парламентариев Армении изучить последствия присоединения республики к Римскому статуту, учрежденному Международным уголовным судом, и оценить риски для отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

24 марта председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян объявил, что суд признал обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, соответствующими конституции республики. Судья огласил, что решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования.

«Как мы понимаем, это означает, что Армения признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Исходим из того, что этот шаг наших армянских коллег не имеет антироссийского контекста, но, тем не менее, на практике несет ощутимый вред российско-армянским отношениям», — заявил Воробьев.

Сенатор добавил, что в настоящее время МИД России и Армении ведут диалог по этому вопросу.

Римский статут, который был учрежден МУС, предстоит ратифицировать в парламенте Армении. Этот договор подписан 137 странами, но ратифицировали 123 государства. В 2016 году РФ решила не вступать в этот договор.

В апреле спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что «скорейшая» ратификация страной Римского статута Международного уголовного суда станет недружественным по отношению к России шагом.

Такое предположение было озвучено в том числе в связи с тем, что 17 марта досудебная палата МУС в Гааге выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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