В Запорожье уточнили, как планируется избирать губернатора

Выборы губернатора Запорожской области возможны только после выборов депутатов — такое решение вынес региональный избирательный комитет, сообщает РИА Новости.

«На этих выборах у нас не предусмотрены прямые выборы губернатора. Далеко не во всех регионах России выборы губернатора проводятся прямым голосованием. Поэтому мы сейчас выбираем законодательное собрание Запорожской области, потом уже на областном уровне депутаты определят порядок выбора губернатора», — заявила глава Запорожского избиркома Галина Катющенко.

Глава избиркома добавила, что точно такая же ситуация обстоит и с прямыми выборами градоначальников.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Министерство обороны и ФСБ считают возможным проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях в сентябре 2023 года.

Она уточняла, что проведение выборов в новых регионах РФ назначено на 10 сентября.

Ранее Памфилова рассказала о подготовке регионов к выборам в сентябре.