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В правительстве России предложили ограничить вывоз семян рапса

Минсельхоз предложил временно ограничить вывоз из России семян рапса

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Ted S. Warren/AP

В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации предложили установить запрет на вывоз семян рапса из России с 1 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Документ проекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нем отмечается, что временный запрет не распространяется на семена рапса, которые вывозятся с территории России в страны — члены Евразийского экономического союза, а также с помощью автомобильного транспорта или железнодорожных путей из пункта пропуска через государственную границу Забайкальск. Также запрет не действует на семена, вывозимые в качестве международной гуманитарной помощи.

До этого Министерство сельского хозяйства РФ выступило с предложением ввести до конца текущего года временный запрет на экспорт из России риса и рисовой крупы. 

В конце прошлого года российский кабмин продлил запрет на вывоз из РФ риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года.

Ранее первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что аграрно-промышленный комплекс России сможет обеспечить собственное производство семян к 2024 году.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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