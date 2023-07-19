На Украине заявили о создании механизма компенсаций для морских судов

Украина направила письмо к Международной морской организации (ИМО) (входит в ООН), в котором сообщила о создании механизма предоставления компенсаций для морских судов и компаний, посещающим украинские порты после завершения зерновой сделки. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на соответствующее письмо.

По данным агентства, Киев заявляет, что данная возможность будет предоставляться для судов, находящихся в украинских территориальных водах или направляющихся в/из украинских портов.

До этого Минобороны России предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Минобороны РФ также объявило некоторые районы Черного моря в северо-западной и юго-восточной частях опасными для судоходства.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.