В Госдуме потребовали объявить Буданова в международный розыск

Глава главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов является военным преступником, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет, передает РИА Новости. Так он отреагировал на информацию СМИ о признании руководителем ГУР ответственности за пожар на полигоне в Крыму, подлинность которого не подтверждают в украинском ведомстве.

«Буданов своими заявлениями дал основания нашим правоохранительным органам возбудить уголовное дело и объявить его в международный розыск. Это террорист и военный преступник, который должен понести наказание за все свои злодеяния», — отметил Шеремет.

Информация о пожаре на складе боеприпасов на военном полигоне в Кировском районе Крыма появилась 19 июля. В результате ЧП была объявлена эвакуация жителей из близлежащих сел. По предварительным данным, из-за пожара и последующих взрывов боеприпасов никто не пострадал.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.