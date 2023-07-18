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Между наследным принцем Саудовской Аравии и президентом ОАЭ возник раскол

WSJ сообщил о серьезном разладе между властями ОАЭ и Саудовской Аравии

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Ahmed Jadallah/Reuters

Острое напряжение возникло в отношениях между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом и властями ОАЭ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Разлад произошел на фоне соперничества стран за лидерство в Персидском заливе, а также из-за противоречий по военной кампании в Йемене и ценовой политике в рамках ОПЕК.

По информации издания, лидеры государств прервали общение уже более 6 месяцев назад, их внутренний конфликт вышел наружу.

Раскол между наследным принцем и его бывшим наставником, президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, отражает конкуренцию за геополитическое и экономическое влияние на Ближнем Востоке и на мировых нефтяных рынках.

Авторы статьи напомнили, что в декабре принц заявил, что ОАЭ вонзили «нож в спину».

«Они увидят, что я могу сделать. Это будет хуже, чем то, что я сделал с Катаром», — сказал наследник на закрытом брифинге.

В июне Катар и ОАЭ решили восстановить дипломатические отношения.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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