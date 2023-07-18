В ближайшее время не будут возобновлены грузоперевозки по Крымскому мосту

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил во время выступления в Совете Федерации, что «запускать» грузовые автомобили по Крымскому мосту в ближайшее время не планируется из соображений безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, мост был полностью готов к приемке грузового автомобильного транспорта, но с целью безопасности такое решение применено не было.

«И сейчас, конечно, мы тоже не будем запускать грузовые машины по мосту», — отметил Хуснуллин.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».