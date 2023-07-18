ЕСПЧ вновь встал на сторону Украины в деле по MH-17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу России против Украины по делу о крушении MH17 из-за того, что РФ якобы не заинтересована в рассмотрении иска, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Принимая во внимание неоднократные случаи отсутствия ответов на обращения ЕСПЧ, суд принял решение, что российское правительство более не заинтересовано в рассмотрении своего иска», — указано в решении суда.

В ЕСПЧ добавили, что в последний раз Россия передавала суду запрашиваемые документы 19 апреля 2022 года.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ, Дмитрий Полянский, заявил, что достоверное расследование катастрофы рейса MH17 над Донбассом так и не было проведено.

Полянский напомнил, что Россия также стояла у истоков принятия резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, которая требует проведения полного, тщательного и независимого международного расследования.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.