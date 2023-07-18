Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН попросил страны-члены организации призвать Россию вернуться к зерновой сделке, говорится в заявлении украинского МИД.

Кулеба заявил, что «Россия убила зерновую сделку» своим отказом от ее продления, что скажется на росте продовольствия в мире и нанесет ущерб наиболее уязвимым странам.

«Призываю все государства-члены ООН твердо требовать от России возобновления участия в соглашении и прекращения «голодных игр». Россия должна держать политику подальше от глобальной продовольственной безопасности», — сказал министр.

18 июля действие зерновой сделки прекратилось, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, часть договоренностей, касающаяся России, не выполнена до сих пор, но что Россия вернется к соглашению, когда условия РФ будут выполнены.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.