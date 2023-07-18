Сийярто назвал ситуацию с международной безопасностью самой плохой за последние 80 лет

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что сейчас международная безопасность подвергается самой большой угрозе за последние 80 лет. Об этом он заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщает ТАСС.

По мнению Сийярто, в настоящий момент ситуация в области международной безопасности является наихудшей за последние 80 лет. Он отметил, что сейчас все чаще слышатся упоминания о ядерном потенциале, и подчеркнул, что вероятность начала третьей мировой войны высока как никогда раньше.

Министр добавил, что в мире вновь возникла опасность деления государств на блоки по принципу Восток — Запад. В связи с этим Сийярто обратился с призывом к международному сообществу отказаться от блокового мышления и развивать глобальное сотрудничество, которое основано на взаимной выгоде и уважении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что международное сообщество должно сохранять каналы связи с Россией, иначе надежда на урегулирование конфликта на Украине перестанет существовать.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.