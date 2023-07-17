В Пентагоне прокомментировали атаку на Крымский мост

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оборонное ведомство США не располагает достаточной информацией об атаке на Крымский мост и не может сказать, кто стоял за ее организацией. Ее слова приводит ТАСС.

«Что касается моста и ответственных за эту атаку, я просто не могу подтвердить те или иные утверждения», — заявила она.

По ее словам, США оставляют право говорить Украине об операциях.

«Но что касается подтверждения чего-либо в отношении этой атаки, на данный момент у меня нет для вас большей информации», — добавила заместитель пресс-секретаря.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации вокруг теракта на Крымском мосту.

В ночь на 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ, атаку на мост совершили два надводных беспилотника. НАК обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Два человека погибли, пострадала несовершеннолетняя.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению. Он отметил, что повреждений опор моста нет, они в «нормальном состоянии».

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ответит Украине на теракт на Крымском мосту. По его словам, Министерство обороны РФ готовит соответствующие предложения.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин проведет совещание по ЧП на Крымскому мосту.