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Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о боевых центрах

«БелТА»: Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о создании и работе учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Об этом сообщает «БелТА».

Отмечается, что данное соглашение направлено на регулирование вопросов, связанных с созданием и функционированием таких центров на базе воинских частей в РФ и Белоруссии.

До этого стало известно, что Лукашенко одобрил закон о ратификации протокола, касающегося деятельности региональной группировки войск, в рамках соглашения с Россией.

28 июня сообщалось, что депутаты Белоруссии ратифицировали соглашение с Россией об учебно-боевых центрах.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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