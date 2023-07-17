Вице-премьер РФ анонсировал скорое решение о движении автомобилей по Крымскому мосту

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что решение относительно возможности запуска движения автомобилей по Крымскому мосту примут через «пару» часов. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта. Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов, и будет решение. Плюс заканчивают водолазы обследование дна», — отметил вице-премьер.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.