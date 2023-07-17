Путин назначил советника Кадырова постпредом при Организации Исламского сотрудничества

Президент Владимир Путин назначил Турко Даудова новым постоянным представителем Российской Федерации при Организации Исламского сотрудничества, другим указом уволив Рамазана Абдулатипова с этой должности. Оба указа опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого назначения Даудов занимал пост советника главы Чечни Рамзана Кадырова, а также был его представителем в арабских и мусульманских государствах.

10 июля Путин своим указом назначил прокуроров в шести регионах Российской Федерации.

В июне президент РФ назначил Елену Ардабьеву заместителем главы Минюста России. До этого Ардабьева руководила департаментом экономического и гражданского законодательства. Также Путин освободил от должности замминистра юстиции РФ Алису Безродную. Безродная покидает Минюст в связи с переходом на другую работу.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.