Великобритания ввела санкции против лагеря «Артек» по обвинению в «депортации детей»

Великобритания включила в санкционный список международный детский центр «Артек» в Крыму. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Рестрикции касаются так называемой насильственной депортации украинских детей.

«Многие депортированные дети переселяются в сеть лагерей перевоспитания в незаконно аннексированном Крыму и на материковой части России, где они получают ориентированное на Россию академическое, культурное, патриотическое и военное воспитание», — говорится в пресс-релизе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.