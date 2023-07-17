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В ДНР временно приостановили комендантский час для проезда по коридору в Крым

Врио главы ДНР Пушилин объявил о круглосуточном проезде по коридору мжду ДНР и Крымом

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в Telegram-канале, что обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым взаимодействие по организации движения по сухопутному коридору, который проходит по территории Донецкой народной республики.

«С главой Республики Крым Сергеем Аксеновым на связи: обсудили взаимодействие в организации движения по сухопутному коридору, проходящему по ДНР», — написал глава ДНР.

По его словам, проехать по коридору можно будет круглосуточно, так как комендантский час временно отменят. При этом, как отметил Пушилин, там усилят меры безопасности.

По его словам, также будут обеспечены ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов и наличие топлива на АЗС.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

Ранее в Минтрансе предложили выбирать сухопутный маршрут через новые регионы в связи с терактом на Крымском мосту.

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Атака на Крымский мост
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