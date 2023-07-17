В российском МИД прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Атака на Крымский мост была совершена киевским режимом, при этом решение об этом принимали украинские официальные лица и военные при участии спецслужб Соединенных Штатов и Британии, утверждает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.

«Сегодняшняя атака на Крымский мост совершена киевским режимом. Этот режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки», — говорится в посте Захаровой.

Как отметила официальный представитель МИД, в Киеве решение об атаке могло быть принято при участии британской и американской спецслужб.

Дипломат подчеркнула, что США и Великобритания «осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой».

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В настоящее время известно о двух погибших, также пострадала несовершеннолетняя. На кадрах с места происшествия видно, что один из пролетов моста разрушен, еще один – просел.

Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение временно ограничено.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста, пять человек погибли.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.