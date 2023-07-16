В Конгрессе заявили об отсутствии у Киева нужного вооружения для успешного контрнаступления

Украина не располагает необходимым вооружением для успешного контрнаступления, утверждает председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США, республиканец от штата Техас Майкл Маккол.

«У них [украинцев] нет того, что им нужно, чтобы победить в этом контрнаступлении», — сказал политик в интервью каналу CBS News.

По его словам, еще год назад США должны были передать Украине оружие, которое отправляют только сейчас, «для победы, а не для того, чтобы [ей] просто выжить». ОН упомянул о том, что у украинской армии нет истребителей F-16 и до сих пор по их использованию не было начато обучение украинских пилотов, а также что не принято решение по поставке Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.

Маккол подчеркнул, что ВСУ также нужна артиллерия дальнего действия, чтобы поражать склады противника, логистику и объекты энергетики, и что этого у них еще нет.

Немецкое издание Der Spiegel в свою очередь заявило, что украинские военные не могут идти в атаку из-за минных полей и ВКС России

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.