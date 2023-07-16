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В Конгрессе заявили об отсутствии у Киева нужного вооружения для успешного контрнаступления

Республиканец Маккол: у Украины нет оружия для победы в контрнаступлении

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Украина не располагает необходимым вооружением для успешного контрнаступления, утверждает председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США, республиканец от штата Техас Майкл Маккол.

«У них [украинцев] нет того, что им нужно, чтобы победить в этом контрнаступлении», — сказал политик в интервью каналу CBS News.

По его словам, еще год назад США должны были передать Украине оружие, которое отправляют только сейчас, «для победы, а не для того, чтобы [ей] просто выжить». ОН упомянул о том, что у украинской армии нет истребителей F-16 и до сих пор по их использованию не было начато обучение украинских пилотов, а также что не принято решение по поставке Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS.

Маккол подчеркнул, что ВСУ также нужна артиллерия дальнего действия, чтобы поражать склады противника, логистику и объекты энергетики, и что этого у них еще нет.

Немецкое издание Der Spiegel в свою очередь заявило, что украинские военные не могут идти в атаку из-за минных полей и ВКС России

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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