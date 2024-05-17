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Депутат Госдумы из Чечни заявил, что сбежавшей от родственников Заурбековой манипулируют

Депутат ГД Делимханов заявил, что Заурбекову вернут родственникам в Чечне

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов выразил уверенность, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам в Чечне. Его слова опубликовал в своем Telegram-канале чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмет Дудаев.

По словам Делимханова, ситуация находится полностью под его личным контролем. Подчеркивается, что между родственниками девушки и московскими полицейскими «никаких недопониманий нет».

«Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею», — сообщил Дудаев.

При этом Делимханов пообещал, что тот, кто повлиял на девушку, будет наказан «в рамках закона РФ».

На этом фоне Дудаев призвал «недобросовестных» журналистов «умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях». По его словам, вопрос будет исчерпан «уже в ближайшее время».

Вечером 16 мая Лия Заурбекова опубликовала видеообращение из отделения ОВД, в котором заявила, что сбежала от родственников добровольно и опасается их действий вне поле зрения правоохранителей.

После этого член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева назвала ситуацию с бежавшей от родственников чеченкой испытанием для всей России.

По ее словам, властным структурам и обществу в России необходимо доказать, что каждый населенный пункт в стране, в том числе Москва, живут и существуют только по законам России, которые не допускают попыток похищения и предусматривают суровое наказание за это, а также за попытку вторжения в частную жизнь.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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