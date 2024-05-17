Россиянина приговорили к 10 месяцам исправительных работ за фейки об армии

Жителя Дзержинска осудили за фейки об армии, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, в апреле 2022 года житель города Дзержинска разместил в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России. На публикации обратили внимание сотрудники УФСБ России по Нижегородской области, на пользователя соцсетей завели уголовное дело.

Судья признал 25-летнего мужчину виновным по двум эпизодам статьи о публичном распространении фейков об армии. В качестве наказания подсудимому назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства ежемесячно 10% заработной платы.

Ранее суд продлил арест московскому педиатру Буяновой по делу о фейках об армии до 2 ноября.