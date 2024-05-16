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Экс-тренер «Спартака» пожелал Станковичу выиграть трофеи в России

Тренер Бушманов заявил, что надеется на трофеи Станковича со «Спартаком»

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Артур Лебедев/РИА Новости

Бывший главный тренер «Спартак-2» Евгений Бушманов в интервью Vprognoze заявил, что новый главный тренер столичного «Спартака» Деян Станкович сможет показать высокий уровень работы в клубе.

По его словам, большой игровой опыт сыграет сербу в плюс.

«Посмотрим, как он будет работать. Безусловно, большой игрок с большим опытом и как тренер определенный опыт имеет. Будет любопытно посмотреть за его работой. Я надеюсь, что его опыт поможет «Спартаку» что-то выиграть», — заявил Бушманов.

Станкович приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее экс-тренер «Факела» Сергей Ташуев объяснил крутость Деяна Станковича.

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