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В Белом доме оценили текущую ситуацию на фронте на Украине

Белый дом: нельзя говорить о том, что ситуация на фронте на Украине зашла в тупик

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Susan Walsh/AP

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не считает тупиковыми усилия США по помощи Украине и ситуацию на фронте. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC.

«Нет, это не тупик. Украинцы добиваются определенного продвижения на востоке и на юге. Еще до начала контрнаступления мы говорили, что оно будет сложным, и оно оказалось сложным», — заявил Салливан.

Также Салливан заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе решен и не подлежит обсуждению. Салливан также отметил, что Киев продолжит получать поддержку от стран Запада.

16 июля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об отсутствии успехов у украинской армии во время контрнаступления. Также Путин положительно оценил ход продолжающейся специальной военной операции на Украине.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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