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В офисе Зеленского прокомментировали сообщения о покушении на Симоньян и Собчак

Советник Зеленского Подоляк прокомментировал обвинения в покушении на Симоньян и Собчак

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинским властям нет необходимости устраивать покушение на убийство главного редактора «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют», — заявил Подоляк.

Он отметил, что Симоньян и Собчак «не играют какую-то важную роль в происходящем».

Ранее стало известно, что Басманный суд арестовал семерых подозреваемых в покушении на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Исполнителям, среди которых есть несовершеннолетние, в Киеве пообещали выплатить по 1,5 млн рублей за каждую жертву. В ходе обысков у задержанных была изъята нацистская литература.

Ранее Симоньян заявила, что на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки.

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