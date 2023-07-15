Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США обвинили Байдена в безостановочной лжи американцам

Ведущий Fox News Хэннити заявил, что СМИ покрывают серьезные преступления Байдена

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден постепенно теряет защиту со стороны либеральных медиа, получая все больше критики в свой адрес, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. В эфире телеканала он отметил, что глава государства является «скользким типом» и множество раз обманывал американцев.

«Стены сейчас надвигаются на Белый дом Байдена. The Atlantic теперь призывает Джо отойти в сторону. New York Times только что раскритиковала Байдена за то, что он был дедушкой-бездельником. Кроме того, USA Today и вот фейковые новости CNN: «Медленные темпы кампании по переизбранию Байдена подпитывают беспокойство демократов по поводу 2024 года». Axios, тем временем, разоблачил вспыльчивый характер Байдена, назвав его «Старым крикуном». Информаторы продолжают заявлять о серьезных преступлениях, совершенных Джо и [его сыном] Хантером, включая взяточничество, налоговые нарушения, отмывание денег», — отметил Хэннити.

Он также добавил, что действия Байдена стали огромной и реальной проблемой для его кампании за переизбрание в 2024 году. Хэннити подчеркнул, что президент США еще раз показал свою жестокость, отказавшись признать 4-летнюю внебрачную дочь своего сына Хантера в начале июля.

«Его история плагиат и безостановочной лжи вызывает беспокойство у всех в этой стране. Он просто регулярно говорит откровенную, доказуемую ложь, и, конечно же, средства массовой информации защищают его. Может быть, сейчас уже не так сильно», — заключил телеведущий.

Ранее в США назвали Байдена позором страны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях