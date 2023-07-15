В США обвинили Байдена в безостановочной лжи американцам

Президент США Джо Байден постепенно теряет защиту со стороны либеральных медиа, получая все больше критики в свой адрес, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. В эфире телеканала он отметил, что глава государства является «скользким типом» и множество раз обманывал американцев.

«Стены сейчас надвигаются на Белый дом Байдена. The Atlantic теперь призывает Джо отойти в сторону. New York Times только что раскритиковала Байдена за то, что он был дедушкой-бездельником. Кроме того, USA Today и вот фейковые новости CNN: «Медленные темпы кампании по переизбранию Байдена подпитывают беспокойство демократов по поводу 2024 года». Axios, тем временем, разоблачил вспыльчивый характер Байдена, назвав его «Старым крикуном». Информаторы продолжают заявлять о серьезных преступлениях, совершенных Джо и [его сыном] Хантером, включая взяточничество, налоговые нарушения, отмывание денег», — отметил Хэннити.

Он также добавил, что действия Байдена стали огромной и реальной проблемой для его кампании за переизбрание в 2024 году. Хэннити подчеркнул, что президент США еще раз показал свою жестокость, отказавшись признать 4-летнюю внебрачную дочь своего сына Хантера в начале июля.

«Его история плагиат и безостановочной лжи вызывает беспокойство у всех в этой стране. Он просто регулярно говорит откровенную, доказуемую ложь, и, конечно же, средства массовой информации защищают его. Может быть, сейчас уже не так сильно», — заключил телеведущий.

Ранее в США назвали Байдена позором страны.