Хантер Байден пытался помочь экс-министру Украины получить визу

Старший сын президента США Хантер Байден совместно с деловыми партнерами пытались помочь с получением американской визы для бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, основателя компании Burisma Николая Злочевского. Об этом сообщает новостной портал Daily Caller.

Журналисты издания, ознакомившись с электронными письмами с ноутбука Хантера Байдена, выяснили, что с 2014 по 2016 год Хантер Байден работал с бывшим членом совета директоров Burisma Девоном Арчером и другими деловыми партнерами. Они пытались помочь Николаю Злочевскому в процессе повторной подачи заявления на американскую визу после того, как Госдеп в 2014 году аннулировал его визу. По данным издания, на тот момент предприниматель находился под следствием по делу о коррупции.

Член палаты представителей конгресса США, представитель Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин, ознакомившись с документами, в беседе с The Daily Caller заявила, что Злочевский был вовлечен в предполагаемую схему взяточничества с президентом Джо Байденом и Хантером Байденом. По ее словам, он обсуждал с одним из информаторов ФБР «дачу Байденам взятки в размере $10 млн».

Расследование в отношении Хантера Байдена по делу о хранении оружия ведется с 2018 года. Тогда стало известно, что у сына президента США был револьвер Colt Cobra, и он принимал наркотики. В июне Хантер Байден признал себя виновным по трем обвинениям в рамках сделки с прокуратурой в двух налоговых правонарушениях и в хранении оружия.

Ранее стало известно, что Хантер Байден был в Белом доме незадолго до обнаружения порошка, напоминающего кокаин. Букмекеры назвали Хантера Байдена фаворитом среди тех, кто мог пронести кокаин в Белый дом.