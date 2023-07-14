Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский оценил перспективы вторжения на Украину со стороны Белоруссии

Зеленский заявил, что угроза вторжения на Украину со стороны Белоруссии отсутствует

close
100%
Murad Sezer/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что угрозы «вторжения» со стороны Белоруссии нет, об этом говорят данные разведки и принятые меры.

Президент уточнил, что соответствующие данные приведены в докладе начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

В конце июня Зеленский на заседании ставки заслушал отчеты о ситуации на границе с Белоруссией и отдал приказы Главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и командующему Объединенных сил Сергею Наеву приказ по усилению северного направления.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как его российский коллега Владимир Путин относится к Зеленскому.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях