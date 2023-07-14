Зеленский оценил перспективы вторжения на Украину со стороны Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что угрозы «вторжения» со стороны Белоруссии нет, об этом говорят данные разведки и принятые меры.

Президент уточнил, что соответствующие данные приведены в докладе начальника главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

В конце июня Зеленский на заседании ставки заслушал отчеты о ситуации на границе с Белоруссией и отдал приказы Главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному и командующему Объединенных сил Сергею Наеву приказ по усилению северного направления.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как его российский коллега Владимир Путин относится к Зеленскому.