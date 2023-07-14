Президент ЮАР заявил, что саммит БРИКС пройдет в очном формате

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге в текущем году пройдет в очном формате. Об этом сообщил президент страны Сирил Рамафоса, передает новостной портал Eyewitness News.

«Ходили слухи, что саммит будет проходить онлайн, нет, все будет лицом к лицу, глаза в глаза», — заявил Рамафоса в ходе заседания Делового совета БРИКС в Йоханнесбурге.

В свою очередь глава Делового совета БРИКС Николау Ставрос подтвердил участие пяти глав государств объединения.

«Ожидается прибытие ряда глав государств. Но важно отметить, что в форуме примут участие главы пяти государств БРИКС», — сказал Ставрос на заседании совета.

По меньшей мере в общей сложности главы 22 государств уже подтвердили свое участие в саммите, отмечает издание.

БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. В текущем году встреча лидеров «пятерки» пройдет с 22 по 24 августа в провинции ЮАР Гаутенг, где расположены Йоханнесбург (столица провинции Гаутенг) и Претория (административная столица ЮАР).

Ранее в Кремле заявили, что формат участия Путина в саммите до конца не определен.