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На Украине назвали три возможных сценария исхода конфликта для Украины

Подоляк назвал положительные и отрицательные варианты исхода конфликта для Украины

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире телемарафона назвали три возможных сценария исхода конфликта для Украины.

Первый из них — «позитивный» для Украины — предполагает победу и «доминирование» страны в регионе. В таком случае украинская армия будет более модернизированной и эффективной, а сама Украина будет обладать сильными партнерскими связами.

Второй сценарий Подоляк охарактеризовал как «негативный», то есть Украина может столкнуться с поражением и полным исчезновением в течение нескольких лет.

Последний сценарий тоже будет негативным для Украины, он предусматривает появление линии разграничения и очередных минских соглашений «Минск-3». Тогда, по мнению Подоляка, «Украина будет исчезать еще медленнее».

На прошедшем в Вильнюсе саммите НАТО союзники по организации освободили Киев от плана действий по членству в альянсе — теперь это не двухэтапный, а одноэтапный процесс для страны. Как отметил генсек военного блока Йенс Столтенберг, к участию Украину пригласят при согласии всех стран-участниц и при условии выполнения условий для Киева. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.

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