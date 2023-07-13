На Украине назвали три возможных сценария исхода конфликта для Украины

Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире телемарафона назвали три возможных сценария исхода конфликта для Украины.

Первый из них — «позитивный» для Украины — предполагает победу и «доминирование» страны в регионе. В таком случае украинская армия будет более модернизированной и эффективной, а сама Украина будет обладать сильными партнерскими связами.

Второй сценарий Подоляк охарактеризовал как «негативный», то есть Украина может столкнуться с поражением и полным исчезновением в течение нескольких лет.

Последний сценарий тоже будет негативным для Украины, он предусматривает появление линии разграничения и очередных минских соглашений «Минск-3». Тогда, по мнению Подоляка, «Украина будет исчезать еще медленнее».

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